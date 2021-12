Frieten worden steeds duurder door corona

Frieten worden duurder door de aanhoudende coronacrisis en de stijgende energieprijzen. Door de crisis is er aardappelschaarste. Dat komt door de verstoringen in de productie en de logistiek. Heel wat personeel bij de grote leveranciers van diepgevroren aardappelproducten zijn ziek of in quarantaine. Een gespannen markt zet de prijs onder druk. Veel Limburgse frituristen houden de boot nog even af, maar het is onvermijdelijk dat u straks meer zal betalen voor uw puntzak met mayonaise.