Sint-Trudo Ziekenhuis kan mannen met prostaatproblemen sneller helpen dankzij nieuwe laser

Sint-Truiden

Mannen met prostaatproblemen zijn voortaan sneller geholpen in het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden. Op de afdeling urologie is een laser in gebruik genomen die de prostaat verkleint zonder het bloedverlies dat bij schrapen het gevolg is. Dat is uniek in Limburg. In Heusden-Zolder is lasering ook gangbaar, maar de technologie in Sint-Truiden staat nog een stap verder. De patiënt kan zo na één nacht al naar huis in de plaats van drie nachten.