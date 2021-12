Invaller Christian Benteke houdt met Crystal Palace punten thuis tegen rode lantaarn Norwich

Crystal Palace heeft dinsdag 2021 afgesloten met een 3-0 zege tegen Norwich City. De thuisploeg, met Christian Benteke als invaller, klimt in de tussenstand naar de negende plaats. Norwich blijft laatste.

Odsonne Edouard was de held van de middag met een penaltydoelpunt na acht minuten en assists voor de goals van Jean-Philippe Mateta (38’) en Jeffrey Schlupp (42’). Benteke viel tien minuten voor tijd in bij Palace. Even leek hij nog een doelpuntje mee te pikken, maar zijn treffer twee minuten voor tijd werd afgekeurd voor buitenspel.

Watford verloor zonder Christian Kabasele dinsdag met 1-4 van West Ham United. Kabasele sukkelt met een kuitblessure. Emmanuel Dennis (ex-Club Brugge) bracht de thuisploeg na vier minuten nog op voorsprong met zijn achtste van het seizoen, maar nadien trokken de bezoekers het laken naar zich toe met goals van Soucek (27’), Benrahma (29’), Noble (58’ pen) en invaller Vlasic (90’+2). West Ham klimt door de zege naar de vijfde plaats, Watford staat als zeventiende net boven de degradatiestreep. (belga)