Man zet pasgeboren zoontje in om vriendin te verrassen na lastige bevalling: “Mama, wil je met mijn papa trouwen?”

Voor de Italiaanse Simona Centrone was 16 december 2021 een dag vol emoties. Na een moeizame bevalling door complicaties zette ze een kerngezond zoontje op de wereld dat Cosimo gedoopt werd. Maar haar vriend en kersvers vader Antonio had een plannetje om haar op te beuren en zette daarvoor zijn pasgeboren zoontje in als wingman. “Mama, wil je met mijn papa trouwen?”, stond op het rompertje van Cosimo. Een emotionele Simona vulde het hartje met ‘ja’ in, terwijl de verpleegkundigen in applaus uitbarstten.