Kim Huybrechts dag na zijn uitschakeling op WK darts gekalmeerd: “Ik liet mij te veel meeslepen in mentale spel van Price, ‘cheat’ is te groot woord”

Maandag verloor Kim Huybrechts (36) na een ongelofelijke thriller van Gerwen Price in de derde ronde op het WK darts in Londen. Na afloop schoot onze landgenoot met scherp richting Price. In de beslissende zevende set kwam het al tot een akkefietje tussen Huybrechts en Price, die enkele woorden met elkaar wisselden. Achteraf noemde Huybrechts hem ‘a cheat’, maar een dag later was hij alweer gekalmeerd.

“Hij schreeuwt gewoon constant”, foeterde ‘The Hurricane’ maandag na zijn verloren partij. “Ik doe dat ook, maar hij doet dat als hij naast mij loopt. Net wanneer ik wil aanleggen om te werpen. Ik wil me er nu niet te veel over uitspreken net na de wedstrijd, maar hij is gewoon vervelend op een podium. Dit kan je niet doen. Als hij zo wil winnen, is dat goed voor hem. Zoals de Engelsen zeggen: He’s a cheat. Maar hij doet het graag. Of het lastig is om dan de focus te bewaren? Heel lastig.”

Dinsdag reageerde Huybrechts telefonisch tijdens de uitzending op VTM. Hij kwam nog eens terug op de wedstrijd en op het gedrag van Price, al was onze landgenoot dit keer duidelijk al wat gekalmeerd. “Ik heb een slechte nacht gehad”, stak Huybrechts van wal. “De wedstrijd spookte nog door mijn hoofd. Het was een echte thriller. Er moest een verliezer zijn, jammer genoeg ben ik dat.”

Gerben Price die juicht tijdens de wedstrijd tegen Kim Huybrechts. — © ISOPIX

Over het gedrag van Price wilde Huybrechts ook nog wat kwijt. Onze landgenoot blijft erbij dat Price misschien overdreef met zijn gejuich, maar geeft ook toe dat zijn reactie achteraf misschien wat overdreven was. “Ik heb mij misschien iets te veel laten meeslepen in het mentale spelletje van Price. Ik ben misschien iets te veel bezig geweest met zijn gejuich in plaats van met de wedstrijd zelf. Ik had mijn cool moeten bewaren. In de laatste legs was ik te nerveus en had ik te veel adrenaline door het gejuich van Price, maar dat is natuurlijk ook mijn eigen schuld.Dat is the game in the game, maar daar dacht ik op dat moment niet over na. Ik had die fout niet mogen maken. ‘Cheat’ is misschien een te groot woord. Hij deed het wel al van de eerste leg en het was echt wel heel opvallend. Hij is soms wel redelijk in your face met dat juichen en doet het bewust richting zijn tegenstrever. Maar goed, dat is zijn tactiek en dat wisten we vooraf. Ik heb mij laten meeslepen.”