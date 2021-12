Vrouwen proces-De Pauw doen hun verhaal: “Omdat het op de juiste manier de geschiedenis zou ingaan”

“Ik heb niet meteen gezegd: Fuck you, domme kloot. Dat is waar, en het is iets waar ik mij slecht over voel.” Dat vertelt actrice Lize Feryn in Het proces dat niemand wilde, een nieuwe driedelige documentairereeks op Streamz. Nu de beroepstermijn verstreken is, doen de vrouwen die betrokken waren bij het proces-De Pauw hun verhaal. Actrice Liesa Naert: “Ik heb vaak gedacht: Had ik maar gezwegen. Maar neen, dan doet hij gewoon voort.”