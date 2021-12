Salah Abdeslam test positief op corona, proces mogelijk even uitgesteld

Nergens ben je veilig voor het coronavirus, zo blijkt nog maar eens. Zelfs Salah Abdeslam, die nochtans in eenzame opsluiting zit in Frankrijk, heeft maandag positief getest.

Salah Abdeslam testte positief in de gevangenis van Fleury-Mérogis (Essonne), waar hij in eenzame opsluiting zit. Aangezien hij al in afzondering zit, is er geen groot probleem voor zijn medegevangenen.

Door de besmetting komt wel het verdere verloop van zijn proces over de aanslag in Parijs in het gedrang. Normaal gezien zou de zaak op 4 januari worden hervat. Maar de kans zit er nu dik in dat alles zal worden verschoven. Want tijdens de eerste zitting van het nieuwe jaar zou Abdeslam opnieuw verhoord worden.

Volgens Franse journalisten zou hij niet zwaar ziek zijn.

Maandag, de dag voor de hervatting van de hoorzitting, wordt er opnieuw getest in de gevangenis. Test hij dan negatief, kan het proces normaal gezien gewoon weer van start gaan.