Beringse bioscoop opent horecagedeelte uit protest tegen verplichte sluiting

Beringen

In Koersel opent bioscoop The Roxy Theatre zijn horecagedeelte uit protest tegen de verplichte sluiting. Mensen mogen niet met een mondmasker in de zaal zitten, maar wel in onze foyer iets drinken zonder mondmasker, dat is toch absurd klinkt het bij eigenaar Ludo Vangenechten. De roxy biedt films online aan via het platform Picl, maar als we niet snel weer open mogen volgt er een bloedbad in de sector, klinkt het. Door te openen wil de roxy ook zijn stock laten slinken want na de vorige verplichte sluitingen moest er heel wat vervallen drank en snoepgoed weggegooid worden.