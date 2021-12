Nederlanders steken de grens over om in Limburg te komen shoppen. — © TV Limburg

Nu de winkels in Nederland gesloten zijn, komen er opvallend meer noorderburen over de grens bij ons winkelen. Het land is in strenge lockdown, maar veel Nederlanders willen er tijdens de kerstvakantie toch even tussenuit. Daarom zijn er in Maasmechelen Village voorzorgsmaatregelen genomen. Zo hangt er op de deuren van de winkels hoeveel personen er binnen mogen. Daardoor ontstaan er buiten natuurlijk wel wachtrijen.