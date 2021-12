Minister Verlinden: “Ook sluiting bioscopen kan herbekeken worden”

Als minister van Binnenlandse Zaken staat Verlinden in voor het Koninklijk Besluit dat de sluiting van de cultuursector regelde. Maar aan de VRT benadrukte ze dat het KB “vele auteurs” heeft, en beslist is door verschillende regeringen en cultuurministers.

“We moeten het arrest nu goed analyseren”, zei Verlinden, nadat de uitspraak van de Raad van State pas in de late namiddag publiek was gemaakt. “De cultuursector liet haar stem luid klinken. We moeten daarmee rekening houden. Op basis van het arrest moeten we bekijken wat we kunnen doen.”

Voor Verlinden is een mogelijk voorstel om terug te keren naar de situatie van voor het jongste Overlegcomité, waarbij het mogelijk was om met een beperkt aantal personen voorstellingen bij te wonen. “Met de nodige maatregelen, want de omikronvariant is in opmars”, zei de minister. De federale regering komt hiervoor dinsdagavond nog bijeen, maar bij de binnenlandminister klinkt het dat dit ook een aangelegenheid is voor de andere regeringen in een Overlegcomité.

De minister zei nog dat het nu belangrijk is om “snel te schakelen” om een antwoord te bieden op de vragen van de cultuursector. Maar ze benadrukte tegelijk het belang om oog te hebben voor de opmars van de omikronvariant.

Vanavond al is er een overleg gepland over de gevolgen van het arrest van de Raad van State.

