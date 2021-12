Moet je bij ons binnenkort ook maar vijf dagen in isolatie na een asymptomatische besmetting?

Wie besmet is met corona en geen symptomen heeft, moet geen tien maar slechts vijf dagen in isolatie. Dat is het nieuwe advies van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. Ook bij ons klinkt de vraag om de isolatie en de quarantaine zo kort mogelijk te houden luid. “Bij hoogrisicocontacten lijkt me dat doenbaar maar bij een besmetting, lijkt het me toch heel riskant”, zegt viroloog Marc Van Ranst.