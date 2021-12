Nationale Bank ruilde al 200.000 besmeurde bankbiljetten in na overstromingen

Het gratis inwisselen van beschadigde biljetten kan altijd bij de Nationale Bank, indien de beschadiging onvrijwillig gebeurde en meer dan de helft van het biljet nog bestaat. “Die laatste regel is er omdat mensen anders twee keer met 40 procent van het briefje naar ons kunnen komen”, zegt NBB-woordvoerder Geert Sciot.

Sinds de zware overstromingen van midden juli in Wallonië, werden al 200.000 besmeurde bankbiljetten omgewisseld. “Dat geld bereikt ons vooral via de commerciële banken”, zegt Sciot. “Het gaat om geld dat particulieren zelf naar hun bank hebben gebracht, maar ook geld van de banken zelf dat niet in omloop was maar bijvoorbeeld in geldautomaten beschadigd is geraakt.”

Het bedrag van de ingeruilde biljetten kent de NBB niet. “Maar als je rekent dat het kleinste briefje 5 euro is, dan zit je al aan 2 miljoen euro”, aldus de woordvoerder. “De meest populaire briefjes zijn die van 20 en 50 euro, dus dan gaat het snel over verschillende miljoenen euro’s.”

Biljetnummers

Omdat de omruiloperatie enkel manueel kan gebeuren, zette de NBB extra personeel in. “Beschadigde biljetten kunnen niet via een machine passeren. We moeten de biljettennummers dus een per een uit omloop halen en dat allemaal op de computer registreren, dus daar komt wel wat werk bij kijken”, zegt Sciot. De NBB heeft de procedures ook versneld om de slachtoffers van de overstromingen zo snel mogelijk te helpen.

De besmeurde biljetten worden door de NBB vernietigd, omdat het opkuisen van het geld te ingewikkeld is en de kostprijs te hoog. “Bovendien kan een biljet waarvan de kwaliteit te hard achteruit is gegaan ook niet meer in een geldautomaat gestoken worden, dus is het beter om het gewoon uit omloop te halen”, klinkt het.

De woordvoerder benadrukt nog dat de Nationale Bank nog nooit zo’n grote omruilactie van beschadigde biljetten had meegemaakt. “Het aantal biljetten dat we hebben binnengekregen, zegt ook wel iets over hoe snel het gegaan is met de overstromingen, aangezien mensen toch de reflex hebben om snel hun geld weg te halen”, besluit hij.