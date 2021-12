Coronabesmettingen in Prinses Elizabeth-basis op Antarctica

Hoewel er zeer strikte veiligheidsmaatregelen gelden, is een deel van de bemanning van de poolbasis Prinses Elizabeth op Antarctica toch besmet geraakt met het coronavirus. Dat bericht Le Soir Mag dinsdag, op basis van informatie van het secretariaat van de poolbasis.

Een eerste positief geval werd op 14 december gedetecteerd, bij de groep personen die zeven dagen voordien was aangekomen in het poolstation. De persoon werd onmiddellijk in isolatie geplaatst, maar met nieuwe testen werden nog twee positieve gevallen ontdekt. De drie besmette personen werden op 23 december uit de basis geëvacueerd. dat verhinderde echter niet dat het virus er rondwaart.

Op dit moment zijn volgens Le Soir Mag 25 personen aanwezig in het poolstation, en vijf op expeditie. Twee derde is besmet, maar niemand vertoont tot nu toe ernstige symptomen. Er zijn ook twee urgentieartsen aanwezig en het station beschikt over alle materiaal om testen uit te voeren en medische verzorging te bieden.

Iedereen aanwezig kreeg minstens twee dosissen van een coronavaccin, één persoon kreeg ook al een booster, zegt Alain Hubert, uitvoerend directeur en bevoegd voor de veiligheid. Voorlopig is beslist om al het personeel ter plaatse te houden, maar tegelijk worden ook geen nieuwe bezoekers meer toegelaten tot de besmettingscluster voorbij is, dus minstens tot 12 januari. Het onderzoekswerk wordt wel beperkt.

Volgens een viroloog die geconsulteerd werd door het secretariaat, is de kans groot dat de besmettingen veroorzaakt werden door de omikronvariant van het coronavirus. Die is immers verantwoordelijk voor 99 procent van alle besmettingen in het naburige Zuid-Afrika.