Mooie bekroning: 3X3’ers Thibaut Vervoort en Nick Celis van Team Antwerp in Ploeg van het Jaar

Het 3X3-seizoen zit er sinds vorige week en de 3X3 World Tour Final in Jeddah (Saudi Arabië) volledig op. Tijd dus ook om verkiezingen te houden. Nick Celis en Thibaut Vervoort van Team Antwerp werden door de FIBA World Tour in het team van het seizoen verkozen.

Nick Celis en Thibaut Vervoort kregen gezelschap van Karlis Lasmanis (Riga, Letland) en Kareem Maddox (Amerika, Princeton). Een mooie bekroning van een schitterend 2021 voor Team Antwerp dat oprukte naar de vierde plaats op de FIBA Worldranking. Met Team Belgium eindigden Celis en Vervoort op de Olympische Spelen in Tokio afgelopen zomer tevens op een knappe vierde stek.

Nick Celis staat maar liefst vijfde en Thibaut Vervoort zesde op de individuele 3X3 wereldranking. Ook Thierry Mariën (FIBA 17), Raf Bogaerts (FIBA 22) en Bryan De Valck (FIBA 31) deden op de individuele ranking een stap voorwaarts. Naast de tornooien van de World Tour is in 2022 het 3X3 WK in Antwerpen (juni) het hoofddoel voor Team Antwerp.

Het zal Celis en Vervoort deugd doen. Hiermee bewijzen ze dat ze het wel degelijk ook op het veld kunnen doen na de controverse rond mogelijke fraude bij hun kwalificatie voor de Olympische Spelen.