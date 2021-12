Hasselt

Hét cultpersonage uit het Star Wars-inversum - Boba Fett - kreeg de afgelopen vier decennia maar enkele lijnen tekst in de films. Nu plaatst streamingdienst Disney+ hem op een piëdestal met de tv-reeks The Book of Boba Fett. Fans tellen af om meer over het mysterieuze personage te weten te komen.