WK in gedrang? Mathieu van der Poel past door aanhoudende rugklachten voor veldritten in Loenhout en Hulst

Na zijn opgave maandag in de veldrit van Heusden-Zolder laat Mathieu van der Poel (26) nu de crossen van Loenhout (30/12) en Hulst (2/01) schieten. De Nederlander geraakt maar niet verlost van rugklachten. Medisch onderzoek op dinsdagochtend bracht een zwelling op een tussenwervelschijf aan het licht, waardoor de fiets opnieuw tijdelijk aan de kant moet. Het is voorlopig nog onduidelijk wanneer hij de trainingen zal hervatten.

Van der Poel maakte afgelopen zondag in Dendermonde zijn rentree in het veld, maar moest toen zijn meerdere erkennen in Wout van Aert. Maandag kreeg hij in Heusden-Zolder een herkansing, maar Van der Poel moest opgeven omdat zijn rug opnieuw was beginnen opspelen. Dat is ook de reden van zijn forfait voor de komende crossen in Loenhout en Hulst.

“Na de wereldbekerwedstrijd in Dendermonde van afgelopen zondag kampte Van der Poel opnieuw met rugklachten. De pijn verergerde tijdens de wedstrijd in Heusden-Zolder, waarna Van der Poel uit voorzorg vroegtijdig afstapte”, klinkt het in een mededeling van zijn ploeg Alpecin-Fenix.

Medisch onderzoek op dinsdagochtend bracht een zwelling op een tussenwervelschijf aan het licht, waardoor de fiets opnieuw tijdelijk aan de kant moet. De wereldkampioen geeft forfait voor zowel Loenhout als de wereldbekerwedstrijd in Hulst.

WK in gedrang?

Wanneer de kopman van Alpecin-Fenix de training en competitie zal hervatten, is op dit moment niet duidelijk. Een volgende consultatie, gepland direct na Nieuwjaar zal duidelijk maken of Van der Poel op dat moment de training mag hervatten. Afhankelijk van dat advies zal het verdere programma waar nodig worden aangepast. Op 30 januari staat in het Amerikaans Fayetteville met het WK het grote doel van de regerende wereldkampioen veldrijden op het programma. Afwachten of dat in het gedrang komt.

© BELGA

“Uiteraard is dit een tegenvaller, maar er is geen reden tot paniek”, reageert ploegleider Christoph Roodhooft. “De dokters garanderen ons een volledig herstel en dat is op dit moment prioritair. Ook als dat zou leiden tot het bijstellen van de ambities voor het WK veldrijden. Op korte termijn zou dat jammer zijn, maar 2022 biedt heel wat sportieve uitdagingen en daarvoor is fysieke paraatheid de eerste voorwaarde.”

Ook Mathieu Van Der Poel reageerde via zijn ploeg: “Het is balen maar het is wat het is. Het probleem is er al langer en ik ben ergens wel opgelucht dat er een aanwijsbare oorzaak is die door extra rust en behandeling kan worden verholpen. Iedereen weet dat het WK in Amerika het eerste grote doel van 2022 is, maar het is zeker niet het enige of het laatste. Ik wil eerst volledig herstellen, zonder tijdsdruk zodat ik over mijn volledige mogelijkheden kan beschikken. Ik zal dan ook pas de competitie hervatten als ik er helemaal klaar voor ben. Haal ik het WK, dan is dat des te beter. Is dat niet het geval dan richt ik de blik op het voorjaar op de weg.”