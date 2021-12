Genk / Hasselt

Eén op vijf die dakloos is, is een jongere. “Een verontrustend cijfer,” vindt minister van Grootstedenbeleid Meryame Kitir. De regering maakt 10 miljoen euro vrij om te investeren in een project om woonunits te plaatsen voor dakloze jongeren. De problemen doen zich vooral voor in centrumsteden zoals in Hasselt en in Genk.