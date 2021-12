Zeker vier doden en meerdere gewonden bij schietpartijen in Denver

De politie meldde vier schietincidenten in Denver en Lakewood, net buiten de stad. In totaal vielen daarbij zeker vier doden.

De verdachte begon te schieten op twee plekken in het centrum van Denver. De politie opende het vuur op hem, maar hij kon ontsnappen naar de stad Lakewood, zo’n tien minuten verderop. Daar schoot de verdachte in een winkel nog een slachtoffer neer.

De politie kon zijn wagen terugvinden, waarna het opnieuw tot een vuurgevecht kwam. De verdachte vluchtte te voet naar een hotel waar hij een receptiemedewerker en een politieagent neerschoot.

Uiteindelijk werd de verdachte doodgeschoten, maar het is niet duidelijk of dit gebeurde door een politieagent.

Het motief van de verdachte is niet duidelijk. Ook over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De schietpartij is dit jaar al de 687ste “massaschietpartij” in de VS, waar op de dader na, vier of meer slachtoffers bij omkwamen. Dat zegt Gun Violence Archive.