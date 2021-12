“Disproportioneel”: Raad van State veegt sluiting cultuursector van tafel

Zondag kwamen minstens 5.000 mensen in Brussel op straat tegen de sluiting van de cultuursector. — © Kristof Vadino

De Raad van State schorst de sluiting van de cultuursector, omdat de beslissing ‘disproportioneel’ is en ‘niet steunt op adequate motieven’. Dat vernam onze zusterkrant De Standaard.

De Raad van State schorst de sluiting van de cultuursector, waartoe het Overlegcomité vorige week besloot. Dat vernam onze zusterkrant De Standaard. “De Raad heeft voorlopig geoordeeld dat die maatregel disproportioneel is en dat de bestreden handeling niet steunt op adequate motieven waaruit opgemaakt zou kunnen worden waarom het bezoeken van culturele voorstellingen bijzonder gevaarlijk zou zijn voor de volksgezondheid.”

De sluiting van de andere binnenactiviteiten blijft behouden. De gevolgen gaan onmiddellijk in, blijkt uit het arrest van de Raad van State. Dat betekent in principe dat culturele instellingen vanaf nu de deuren opnieuw kunnen openen. Het arrest, afkomstig van een Franstalige kamer, telt 38 pagina’s en is ruim gemotiveerd.

De Raad van State heeft zich tot nu toe redelijk mild opgesteld voor de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen. Eind vorig jaar veegde de Raad wel het verbod op religieuze erediensten van tafel, de eerste nationale coronamaatregel die hij verworp. Tientallen spoedprocedures leidden de afgelopen maanden allemaal tot een afwijzing, op een lokale schorsing na.