Hasselt

De Limburgse autogroep A&M Invest, de holding boven VW-dealer Delorge, gaat in Tessenderlo 10 miljoen euro investeren in een showroom en logistiek centrum voor occasie voertuigen. “Tweedehands wordt een nieuwe speerpunt van onze groep”, zeggen stichter en eigenaar Peter Guelinckx en CEO Tom Lambert.