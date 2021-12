Na de thriller tegen Gerwyn Price, had Kim Huybrechts geen goed woord voor zijn tegenstander, die hij “een valsspeler” noemde. Toonde onze landgenoot zich een slechte verliezer, of heeft hij een punt en is de dartswereld er eentje van subtiele bedriegerij? “Met de populariteit kwam het geld en het aanzien. En ook het vuile spel.”