De memoires van onze misdaadjournalist: hoe tante Fina niet hoorde dat buurman zijn vrouw het hoofd insloeg

Hasselt

Dertig jaar lang was Nancy Vandebroek de misdaadjournalist van Het Belang van Limburg. Nu gaat ze op pensioen. In vijf afleveringen kijkt ze terug op dertig jaar zware misdaad in Limburg en de 300 doden in haar carrière. Deel 1: de speurder zonder broek, de begrafenis zonder lijk en de boekhouder die zich liet doodschieten voor 30 pinten.