Peer

Op vrijdag 19 december zamelden de kinderen van de basisschool Pieter Bruegel uit Grote Brogel voedsel in voor Vincentius in Peer. De organisatie zal deze goederen verdelen onder de minderbedeelden uit de omgeving bij een volgende voedselbedeling in januari 2022. Op de foto poseren de leerlingen trots bij de ingezamelde goederen.