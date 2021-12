Verdwaalde politiekogel doodt Valentina (14) in pashokje van kledingwinkel

Een politiekogel die bedoeld was voor een winkelovervaller heeft een 14-jarige meisje gedood in het noorden van Hollywood. Valentina Orellana-Peralta stond met haar mama in een pashokje toen een verdwaalde politiekogel door de muur ging, recht in haar borst. Ook de overvaller werd nadien doodgeschoten.

De feiten dateren van afgelopen weekend, maar nu heeft de politie van Los Angeles beelden vrijgegeven van het drama.

Valentina Orellana-Peralta kwam ongeveer zes maanden geleden met haar moeder Soledad Peralta vanuit Chili naar de VS om haar oudere zus te bezoeken. Die werkt in een restaurant in de VS. Haar papa, die bankbediende is, bleef thuis. Na nieuwjaar zouden ze terugkeren naar Chili, al hoopten ze wel in de VS te kunnen blijven.

Valentina was met haar mama in de kledingwinkel Burlington Coat Factory, in het noorden van Hollywood, toen daar plots een jongeman binnenstapte en klanten aanviel met een soort van fietsslot. Hij had net een vrouw zwaar mishandeld en verwond toen de politie arriveerde.

De politie beval de 24-jarige Daniel Elena Lopez dat hij zich moest overgeven, zo blijkt uit camerabeelden die nu werden vrijgegeven. Toen hij weigerde, vielen er verschillende schoten. Lopez stierf ter plaatse.

© AFP

© AFP

Een kogel miste doel en ging recht door de muur van een van de pashokjes. Valentina was er een kleedje aan het passen en kreeg de kogel recht in de borst. Het meisje stierf in de armen van haar moeder. Die hield zich nadien stil uit schrik dat de dader nog in de winkel was. Pas toen agenten de winkel doorzochten op eventueel nog andere daders of slachtoffers, troffen ze het slachtoffer en haar moeder aan. Valentina droeg een met bloed besmeurde crèmekleurige jurk die ze aan het passen was. Haar mama verkeerde in shock.

De politietop zit erg verveeld met het drama, maar zegt dat niemand echt schuld treft, behalve de overvaller. De familie van de omgekomen tiener eist een grondig onderzoek naar de feiten en stelt zich vooral de vraag of het nodig was om het vuur te openen in een winkel waar het druk was op dat moment van de feiten.

Politiechef Paul Vercammen verdedigt zijn korps door te stellen dat ze vreesden dat er anders meerdere slachtoffers zouden gevallen zijn. Want de dader ging als een woesteling te keer, klinkt het.

Kapitein Stacy Spell van de politie van Los Angeles gaf intussen toe dat de dader geen vuurwapen bij zich had, enkel een ketting. De agent die de schoten afvuurde, is tijdelijk op non-actief geplaatst.

Het lichaam van Valentina wordt naar Santiago, de hoofdstad van Chili, overgebracht waar ze volgende week begraven wordt.