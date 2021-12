Luc speelt kerstman voor de buren in Binderveld

Er kan in Binderveld niks gebeuren of Luc en Christine doen iets leuks voor de mensen uit de buurt. "Tijdens de Urban Run hier in de zomer nodigden ze bijvoorbeeld iedereen aan tafel uit", zeggen Marijke Ceulemans, An Schodts en Liesbeth Delvax van de Krommenhofstraat. "En ook met Kerstmis hadden ze weer een leuke verrassing in petto. Plots stond Luc voor de deur met kerstgebak dat Christine zelf gemaakt had. Onze kinderen vonden het geweldig, maar uiteraard wij als ouders ook. We willen hen dan ook graag bedanken voor zo veel warmte en engagement.”