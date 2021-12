Truienaars brengen laatste groet aan Jef Cleeren: “Hij was een echte bink in hart en nieren”

“Jef was een echte bink in hart en nieren. Een man van het volk, ik heb nog nooit zulke golf van medeleven gevoeld onder de bevolking bij het overlijden van een persoon als nu. Zelf ben ik opgegroeid op het Begijnhof, vlak naast het Speelhof een plaats die Jef koesterde. Hij was er enorm fier op was dat hij in zijn ambtsperiode als burgemeester het domein door de stad werd aangekocht. Ontelbare momenten, hebben wij er samengezeten op het Begijnhof. Ik wist dat het niet goed was met zijn gezondheid en toch kwam zijn overlijden nog als een mokerslag binnen.

Jef was een grote meneer, een voorbeeld voor velen, we gaan hem missen. Het voelt fijn aan dat ik Jef van heel nabij goed gekend heb,” besluit Londoz.

Wil je graag iets neerschrijven in het rouwboek ter ere van ere-burgemeester Jef Cleeren, dat kan nog woensdag en donderdag aanstaande van 12 u tot 16 u op het stadhuis Grote Markt in Sint-Truiden. Donderdag van 18.30u tot 19.30u. begroeting in het funerarium Eraerts, Kazelstraat. Op vrijdag is er tussen 12 en 13 uur wordt de afgestorvene opgebaard in de hal van het Stadhuis met nog mogelijkheid om een groet uit te brengen. Daarna volgt de uitvaartliturgie om 13.30u. in de Hoofdkerk Onze Lieve Vrouw - Grote Markt, gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder.

De uitvaart wordt gestreamd via www.facebook.com/PEStTrudoStTruiden en via YouTube.