Frank Vandenbroucke vraagt “minimale sokkel” voor cultuur, maar sector is ontgoocheld

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) stelt voor om het Overlegcomité “op zeer korte termijn” te laten beslissen over een “minimale sokkel” voor cultuuractiviteiten en events met een zittend publiek. Dat laat hij dinsdagmiddag weten na aflopen van een overleg met de sector. De voorwaarde is wel dat de epidemie beheersbaar blijkt en er geen overbelasting van de zorg verwacht wordt, zegt hij. De sector is teleurgesteld dat er geen directe opening wordt overwogen.

Minister Vandenbroucke overlegde dinsdagvoormiddag digitaal met vertegenwoordigers van de verschillende takken van de cultuursector. Die sector is misnoegd omdat het Overlegcomité vorige week besliste om alle binnenevenementen te verbieden, wat vooral de cultuur treft. Disproportioneel, onredelijk en niet noodzakelijk, vindt de sector, die zondag op straat kwam in Brussel en intussen ook naar de Raad van State trok.

Vandenbroucke liet vorige week in de Kamer al uitschijnen dat er op korte termijn een iets genuanceerder regime mogelijk is, mits de evolutie van de pandemie dat toelaat. Dat heeft hij dinsdag tijdens het overleg, dat hij constructief noemt, herhaald.

De minister heeft de cultuursector voorgesteld om volgende week dinsdag opnieuw samen te komen. “Het Overlegcomité kan dan in de daaropvolgende dagen, wanneer de epidemiologische situatie het toelaat en met het oog op een reëel perspectief nieuwe beslissingen nemen”, klinkt het.

De cultuur- en evenementensector was tevreden over het overleg met de minister, niet over de uitkomst. “We delen de teleurstelling dat een directe opening als optie niet in overweging werd genomen. Na zondag was iedereen er snel bij om toe te geven dat de beslissing van het Overlegcomité buiten proporties was. Wij verwachten dat dit nu ook hard gemaakt kan worden”, klinkt het in een persbericht van de verenigde cultuur- en evenementensector.

Het is de politiek die de sector in deze ellende heeft gebracht. Het is aan de politiek om ons hier weer uit te halen, zo luidt het. “En wel meteen.”

Dat meteen zal ten vroegste eind volgende week zijn. Op 4 januari komen de minister en de sector weer samen voor overleg, opdat het Overlegcomité in de daaropvolgende dagen een nieuwe beslissing kan nemen.

“Op voorwaarde dat de epidemie beheersbaar blijkt en geen overbelasting van de zorg verwacht wordt, zal minister Vandenbroucke voorstellen om op zeer korte termijn het Overlegcomité te laten beslissen over een minimale sokkel voor culturele activiteiten en events met zittend publiek die binnen doorgaan, zoals theaterzalen, concertzalen, culturele centra en bioscopen, en een stappenplan dat daarvan vertrekt”, laat zijn kabinet dinsdagmiddag weten. “Een stappenplan moet de sector een reëel perspectief geven naar een echte sectorbrede heropening, waardoor de culturele sector haar cruciale rol kan spelen in onze samenleving.”

