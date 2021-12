De gezichten achter de wet: “Ook voor criminelen is Limburg een heerlijke plaats om wonen”

Hasselt

In De gezichten achter de wet stellen we het Limburgs parket aan u voor, via de verschillende secties en een aantal magistraten. Vandaag: sectie Onderzoek. Dat gaat heel breed, van moord over diefstallen en drugs tot motorbendes en cybercrime. “Limburg is een heerlijke plaats om te wonen”, zegt sectiehoofd Cedric Stuyck. “Criminelen zijn ook huisvaders met kinderen die willen ontspannen.”