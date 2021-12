Fan van kerstfilms? Dan zag je deze man misschien al 27 keer opduiken: “Ik speel telkens dezelfde rol”

Het gezicht van Nelson Wong doet mogelijk een belletje rinkelen. De acteur uit Vancouver is een bekend gezicht voor iedereen die al eens ­– of meerdere – kerstfilms van Hallmark heeft gezien. In maar liefst 27 films kwam hij al voor, vreemd genoeg steeds als hetzelfde personage.

In 2005 kroop Nelson Wong voor de eerste keer in de rol van Kenny Kwon, de sidekick van een detective, in de film Third man out. Hij raakte bevriend met de regisseur van de film: Ron Oliver.

Oliver ging al snel films regisseren voor het Amerikaanse Hallmark, dat bekend staat om het produceren van romantische kerstfilms. De regisseur besloot een van zijn favoriete acteurs mee te nemen en maakte zo in bijna elke film die hij draaide ruimte voor het personage ‘Kenny’. “Toen Ron voor Hallmark begon te werken, begon Kenny voor Hallmark te werken”, zegt Wong aan CBC News. “Het is gewoon een ding geworden. De fans lijken het leuk te vinden, en 27 films later zijn we hier nog.”

Jehova’s getuige

Wong, oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland, verhuisde op zesjarige leeftijd naar Canada. Hij begon voor het eerst met acteren in 1999 en verscheen in tv-programma’s zoals Riverdale. In eerdere interviews vertelde hij over zijn verleden als Jehova’s getuige, een community die hij verliet zodra hij in de filmindustrie stapte. Tot dan had hij nooit echt Kerstmis gevierd, maar in de rol van Kenny speelde Wong in tal van kerstfilms mee.

“Kenny heeft over de jaren heen verschillende verhaallijnen gehad, en was onder meer een weddingplanner, een conciërge, een vader en een tv-regisseur. Ik heb altijd gedacht dat Kenny nog steeds undercover is als detective. Hij heeft gewoon al deze verschillende identiteiten aangenomen”, grapt Wong.

Wong, die ook als acteercoach werkt, probeert in te gaan tegen de perceptie dat Hallmark-films te oubollig zijn. “Ze zijn trouw aan het echte leven, ze gaan over aardige mensen die hun best proberen te doen gezien de omstandigheden”, zegt hij. Wong speelde onder meer in A godwink Christmas: Miracle of love (2021), Arrow (2012), Jingle around the clock (2018) en A timeless Christmas (2020).