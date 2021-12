Onderzoek naar anti-Joodse gezangen door Beerschot-aanhang: “Alle Joden aan het gas”

De Antwerpse politie is een onderzoek gestart naar een schokkend filmpje waarin te zien en te horen is hoe Beerschot-aanhangers anti-Joodse en nazistische slogans als “Sieg Heil. Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas” roepen.

Het filmpje werd maandag geplaatst op de Instagrampagina Ultra’s & Hooligans Belgium, een account waar Belgische hooligans elkaars exploten becommentariëren en ophemelen. De beelden die werden gemaakt aan Café Stadion op het Kiel, tonen hoe leden van de harde kern van Beerschot zich bezondigen aan anti-Joodse en zelfs nazistische slogans. “Sieg Heil”, klinkt het overduidelijk. En ook: “Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas.” Ook de (Antwerpse) politie wordt bezongen: “All Cops are Gay.”

De Antwerpse politie is na het zien van de beelden meteen in actie geschoten. “We hebben het filmpje bekeken. Er is een proces-verbaal opgesteld voor aanzet tot discriminatie, haat of geweld tot een groep of een gemeenschap. Dat zal overgemaakt worden aan het parket voor verder gevolg.”

Bij voetbalclub Beerschot reageert men vol afschuw op de beelden aan Café Stadion. “Het bestuur heeft kennis genomen van deze beelden en is geschokt”, zo reageert ondervoorzitter Walter Damen. “De club distantieert zich volledig van deze uitspraken. Deze gezangen hebben plaatsgevonden buiten het stadion. Beerschot benadrukt dat er geen plaats is voor racistische uitlatingen in of buiten de club. Beerschot betreurt dat op die wijze de naam van de club besmeurd wordt en zal zover hun mogelijkheden gaan de gepaste sancties nemen. Beerschot benadrukt ook dat deze beelden in schril contrast staan met de échte Beerschotter. Beerschot wenst ook aan de joodse bevolking duidelijk te maken dat voor dergelijke hooligans geen plaats is noch in hun stadion, noch erbuiten.”

