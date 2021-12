Vuurwerkcontroles in Maaseik: overtreders zijn allemaal uit Nederland en Duitsland

Ook Nederland wil een vuurwerkvrije jaarwisseling maar Nederlanders blijven naar ons land afzakken voor de aankoop van knallers. In ons land is de verkoop van vuurwerk nog toegestaan. Bij controles heeft politie Maasland in december zowat 71 kilo flashkruit (PTS) in beslag genomen. De overtreders waren allemaal afkomstig uit Nederland en Duitsland.

Vuurwerkwinkels mogen aan particulieren verkopen, maar de hoeveelheid flashkruit mag niet te groot zijn. Dit explosieve mengsel - pyrotechnisch sas (PTS) - zorgt voor de knallen en flitseffecten. Nederlanders zijn dol op knalvuurwerk. Voor dozen vol pijlen en knallers komen ze tijdens de laatste maand van het jaar massaal naar onze grensdorpen.

Tijdens controles van de politie Maasland bleek dat in de kofferbak van de gecontroleerde Nederlanders te veel en te zwaar vuurwerk lag. De maximale grens aan poederinhoud was overschreden. Vuurwerk dat niet aan de consumentenvoorwaarden voldeed, werd in beslag genomen. Tijdens twee acties in december ging het om 71 kilo flashkruit. Dat is een drievoud van het coronajaar 2020 en het jaar 2019. Een exacte verklaring hiervoor is er niet.

hdb/maw