Hoeselt

“Lokaal kopen is niet alleen goed voor de handelaars, het is ook milieubewust en het bespaart de koper file”, zo vinden ze in Hoeselt. Daarom promoot de gemeente nog tot maart de lokale middenstand. Dat doen ze in keurig Nederlands, maar ook in het dialect, want ‘winkele en Hoeselt mok oech gelukkeg’.