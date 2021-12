Gemeente verkoopt buurthuis van Heks en gebruikt opbrengst voor nieuwe speeltuin

Vier jaar na de eerste plannen gaat de gemeente nu toch het Lod Lavki-buurthuis in Heks verkopen. Met een deel van de opbrengst gaat de gemeente een duurzame speeltuin in het dorp aanleggen.

Tijdens de gemeenteraad van december gaf de meerderheid groen licht voor de verkoop van het buurthuis in Heks. “Die verkoop stond al enkele jaren in het budget, binnenkort maken we er werk van”, zegt burgemeester Kristof Pirard (VLDumont). “We gaan nu een notaris aanduiden, dan kan alles gestart worden. We brengen het buurthuis op de markt voor 225.625 euro, dit is de minimumschattingsprijs.”

Het buurthuis in Heks werd al enkele jaren niet meer gebruikt. “In 2017 hadden we al een grondige analyse gemaakt van het aantal verhuringen”, aldus Pirard. “Daaruit bleek dat het gebouw maar drie keer per jaar verhuurd werd, waarvan twee keer door Chiro Vechmaal. Intussen heeft de Chiro een splinternieuw gebouw gekregen. De dorpsraad van Heks hield ook jaarlijks een barbecue in het buurthuis, maar zij gebruikten alleen het sanitaire gedeelte. We zullen voor hen in de toekomst een mobiele toiletwagen ter beschikking stellen.”

Geld voor nieuwe projecten

Met het geld van de verkoop wil het gemeentebestuur andere, duurzame projecten realiseren. “In overleg met de dorpsraad gaan we in 2022 een duurzame speeltuin met natuurlijke grondstoffen aanleggen tussen het buurthuis en de pastorie”, zegt burgemeester Pirard. “Dit zal een ontmoetingsplaats worden voor de jeugd en de inwoners van Heks. We gaan hier ook een Letterhuisje plaatsen, zodat de ouders of grootouders gezellig onder de bomen een boekje kunnen lezen terwijl de kinderen in de speeltuin ravotten. We voorzien 20.000 euro in het budget voor de speeltoestellen en bankjes.” frmi