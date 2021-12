Manchester United-icoon Gary Neville haalt uit naar Cristiano Ronaldo: “Zijn lichaamstaal is desastreus”

Ronaldo druipt na het gelijkspel tegen Newcastle af. — © Action Images via Reuters

Gary Neville, clubicoon van Manchester United en voormalig ploegmakker van Cristiano Ronaldo, heeft uitgehaald naar de Portugese superster, die een frustrerende avond kende tegen Newcastle (1-1). Neville heeft het gehad met de negatieve lichaamstaal van Ronaldo. “Die is desastreus voor de jonge spelers”, zei hij als analist voor Football Daily.

Cristiano Ronaldo kende met Manchester United een frustrerende avond tegen Newcastle (1-1) op de negentiende speeldag van de Premier League. Dat liet hij tijdens de wedstrijd blijken met zijn lichaamstaal, terwijl hij na het laatste fluitsignaal net als Bruno Fernandes meteen naar binnen ging, zonder de fans te groeten, niet voor het eerst dit seizoen. Dat was niet naar de zin van clubicoon Gary Neville. “Wat ook het resultaat is, hoe je ook gespeeld hebt, je gaat na de wedstrijd naar de fans om hen met een applaus te bedanken”, zei de voormalige verdediger, die 602 wedstrijden speelde voor Manchester United. “Ik hou van Ronaldo, maar loop zo niet weg, zeker niet als je de beste speler ter wereld bent en een van de beste aller tijden.”

Gary Neville vindt ook dat de negatieve lichaamstaal van Ronaldo tijdens de wedstrijd geen hulp is voor de jongere spelers. “Het is desastreus voor jonge spelers wanneer ervaren toppers als Bruno Fernandes en Cristiano Ronaldo naar hen kijken alsof ze niet goed genoeg zijn. Cavani is iemand die jonge spelers op het veld wél helpt en daarom zou hij moeten spelen.”

Ronaldo pakte tegen Newcastle een gele kaart voor een stevige overtreding op Ryan Fraser, maar kwam daarmee goed weg.