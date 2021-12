Amerikaanse investeerders nemen Patro Eisden over

Patro Eisden wordt overgenomen door Common Sport, een dochteronderneming van het in New York en Londen gevestigde Common Group. Dat meldt paars-wit dinsdag in een persbericht.

Lees hier het integrale persbericht:

We zijn verheugd de overname aan te kondigen van Patro Eisden Maasmechelen door Common Sport, een dochteronderneming van het in New York en Londen gevestigde Common Group.

De aankondiging van vandaag volgt op maandenlange discussies en due diligence uitgevoerd door Coley Parry en Sam Helmy van de Common Group samen met de huidige voorzitter van Patro Rik Vliegen, trainer Stijn Stijnen en kapitein Wouter Corstjens. Parry en Helmy hebben Maasmechelen twee keer bezocht en waren in oktober aanwezig bij de thuisoverwinning van Patro op Rupel Boom.

Aankomend voorzitter Coley Parry merkt op: “We willen Rik, Stijn en Wouter bedanken voor al hun inspanningen en transparantie gedurende het hele proces en zijn ongelooflijk enthousiast om onze reis met Patro te beginnen. We verwachten de uitstekende vorm waarin het team zich bevindt voort te zetten en het is onze ambitie om de club naar hogere niveaus te duwen door middel van meer concurrentievermogen en promotie.

“Aan de fans en de gemeenschap: we zijn enorm onder de indruk van jullie loyaliteit en steun aan de club in deze moeilijke tijden, en kunnen niet wachten om jullie allemaal begin 2022 in Maasmechelen te zien. Forza Patro!”

ONTMOET DE INVESTEERDERS:

Dit is de tweede investering in Europees voetbal voor de Common Group in 2021. Het bedrijf investeerde eerder in Leyton Orient FC, een League Two-club in Oost-Londen.

Om Coley Parry en Sam Helmy aan de supporters voor te stellen, organiseert de club begin januari een live Q&A. Vanwege het onzekere reisklimaat wordt op een later moment bepaald of dat persoonlijk of online zal zijn.

Reactie Rik Vliegen, Wouter Corstjens en Stijn Stijnen :

Na een helse periode zijn wij verheugd om aan te kondigen dat we de club in stabiel water hebben doen varen. De voorbije maanden passeerden veel kandidaten de revue maar we hebben snel een goed gevoel gekregen met Coley Parry en Sam Helmy van de Common Group.

Het was voor ons heel belangrijk om een stabiele keuze voor Patro Eisden te kunnen maken. De professionele wijze waarop deze overname is verlopen gaf enorm veel vertrouwen en sterkt ons in het gegeven dat wij de juiste keuze hebben gemaakt voor Patro Eisden.

Het was voor ons een onwaarschijnlijk zware periode, toch zijn we steeds overtuigd geweest van de goede afloop, hoe uitzichtloos die op een bepaald moment ook was. We hebben volhard en daar zijn we heel fier op. Deze prachtige club moest en zou blijven bestaan en daar zijn we in geslaagd.

Een prestatie die we alle drie voor ons leven lang zullen koesteren.

Langs deze weg willen we onze familiale entourage ook bedanken in de steun die ze gegeven hebben in zeer zware tijden. Net zoals de voorbije maanden zullen we Coley en Sam 100% ondersteunen in het slagen van hun project bij Patro Eisden. We blijven dus aan boord. We willen Coley en Sam van de Common Group van harte bedanken in het vertrouwen dat ze gesteld hebben in ons en in de club. We gaan samen voor een langdurige samenwerking en zullen vol overgave werken om de vooropgestelde doelen te bereiken.