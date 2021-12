Geen viptenten in Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne: organisatoren anticiperen op onzekere coronasituatie

De organisatie achter de vipformule langs de aankomstzone van de Omloop Het Nieuwsblad in Ninove heeft lang getwijfeld.

“Maar de coronasituatie is op dit moment heel onzeker. Daarom hebben we recent beslist om de viptenten te schrappen”, zegt Geo De Cleer van Omloop Finish Team. “Eerst dachten we nog alleen een lunch te kunnen organiseren. Ook die plannen zijn intussen opgedoekt. De huidige coronamaatregelen lopen tot 28 januari. We konden niet wachten op die datum om de knoop door te hakken. De cijfers kunnen tegen de zaterdag van de Omloop op 26 februari nog sterk stijgen. Er is geen zekerheid dat er dan al publiek zal toegelaten zijn. Daarom hebben we beslist om geen onnodige kosten te maken en het vipdorp te annuleren.” Dit zal volgens Omloop Finish Team geen gevolgen hebben voor Flanders Classics, de organisator van de Omloop Het Nieuwsblad. “De wielerwedstrijd zelf zal naar alle waarschijnlijkheid gewoon kunnen doorgaan.”

© BELGA

Plan B

Daags na de Omloop Het Nieuwsblad strijkt het wielercircus neer in Kuurne.

“We hebben een tijd geleden al gecommuniceerd dat er dit jaar geen viptenten zullen staan tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne”, zegt voorzitter Geert Penez. “Het is een heel onzekere tijd qua maatregelen op sportevenementen, dus hebben we op voorhand al beslist om niet in onze viptenten te investeren. We kijken wel actief naar de mogelijke scenario’s en spelen daar op in. We weten dat we, als er publiek is toegestaan in Kuurne, onze vips een alternatief kunnen aanbieden. Wat dat precies inhoudt, kan ik nog niet zeggen, maar we hebben een plan B klaarliggen.”