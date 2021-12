Wanneer je té veel medaillekansen hebt: Nederlandse schaatsers in de ban van ‘de matrix’ voor olympische tickets

Momenteel is Nederland in de ban van het zogenaamde ‘OKT’, het olympisch kwalificatietoernooi. In Thialf worden voor elk schaatsnummer tickets voor de Winterspelen in Peking (4-20 februari) uitgedeeld. Maar dat gebeurt niet zomaar op basis van de uitslag.

Terwijl wij Belgen al blij zijn dat we drie schaatsers kunnen afvaardigen, strijden de Nederlanders om in totaal achttien plekken. Negen bij de mannen en negen bij de vrouwen. Een beetje zoals de Amerikaanse trials in de atletiek. Tussen 26 en 30 december wordt er in de schaatstempel van Thialf gestreden om de felbegeerde tickets voor Peking.

Op zich is de basisregel simpel: eindig bij de eerste drie en je mag mee. Met uitzondering van de massastart en langste afstand (5.000m bij de vrouwen en 10.000m bij de mannen). Daarvoor zijn telkens twee tickets voorzien.

Maar bij sommige afstanden is het zelfs niet volledig zeker dat een schaatser mag gaan als hij of zij wint op het OKT. De Nederlandse schaatsbond (KNSB) heeft namelijk een ingewikkelde matrix - dat is hun eigen benaming - opgesteld om te bepalen wie naar Peking mag. Daarbij zijn alle schaatsnummers gerangschikt naar gelang de kans op een Nederlandse medaille.

De NOS zocht het uit voor de vrouwen, die een andere matrix hebben dan de mannen. Zo waren de Nederlandse dames de voorbije maanden vooral sterk op de 5.000m, massastart en 3.000m. Zo maak je bijvoorbeeld meer kans op een olympisch ticket als je tweede eindigt op de 3.000m dan dat je op het OKT de 1.500m wint. Die laatste vrouw komt pas op plek zeven terecht.

En er mogen negen schaatsers per geslacht naar de Winterspelen. Geen probleem dus! Niet helemaal. De matrix voorziet namelijk vijftien plekken, maar dat zijn er dus zes te veel. En iemand kan ook twee keer in de top negen staan. Daarom worden de negen hoogst gerangschikte schaatsers eruit gepikt, met het gevolg dat sommige tickets aanvankelijk niet ingevuld geraken.

Vervolgens worden ‘de negen’ uitgesmeerd over alle olympische plekken. Irene Schouten won de 3.000m, maar kan bij een eventuele vierde plek op de 1.500m ook op die afstand naar de Spelen als de nummer drie op de 1.500m zich al niet bij de beste negen had geplaatst. Plek drie op de 1.500m staat op de matrix dan ook pas op de twaalfde plaats.

Bij de mannen is het zelfs zo dat de verrassende Merijn Scheperkamp (21) als winnaar van de 500m niet volledig zeker is van een olympisch ticket. De Nederlanders breken al jaren geen echte potten op de kortste afstand en dus is OKT-winst goed voor… plek acht op de matrix.

Opnieuw: dat is bij de eerste negen. Maar nu komt het: de KNSB heeft ook nog drie aanwijsplekken voorzien. Bondscoach Jan Coopmans heeft onlangs in een verzegelde enveloppe telkens drie namen voor de ploegenachtervolging en twee namen voor de massastart opgelijst. Als daar een naam bij is die niet bij de beste negen na het OKT staat, dan heeft de bond het recht om die schaatser naar Peking te sturen. Ten koste van de nummer negen dus.

Komt er dus op neer dat de nummers 1 tot en met 6 op de matrix sowieso naar Peking gaan. De nummer 7 tot en met 9 nog niet helemaal, dus. Kan u er nog aan uit?