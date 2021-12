Dominic Thiem stelt rentree uit en trekt niet naar Australian Open

Thiem verklaarde dat hij terugkeerde naar Oostenrijk na “harde trainingssessies in Dubai” en een “kleine vertraging” in zijn voorbereiding. “Ik voel me weer goed, het gaat goed met mijn pols en ik train normaal met een zeer goede intensiteit”, zei de Oostenrijker. Toch besloot Thiem, samen met zijn staf, zijn aanvankelijke schema te wijzigen. “Ik begin mijn seizoen in Zuid-Amerika, op de Cordoba Open in Argentinië, eind januari. Daarom zal ik dit jaar de Australian Open in Melbourne niet spelen.” Thiem was finalist in Melbourne in 2020.

“We geloven dat dit de juiste beslissing is voor een feilloze terugkeer naar de competitie”, vervolgde de nummer 15 van de wereld, die nog een paar dagen in Oostenrijk zal blijven voordat hij aan de buitentraining begint.