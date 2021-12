Turk Emre Sakçi verplettert 12 jaar oude wereldrecord op 50m schoolslag kortebaan

Op het WK kortebaan in Abu Dhabi werd Sakçi in de halve finales gediskwalificeerd. — © EPA-EFE

De Turk Emre Sakçi heeft een nieuw wereldrecord gezwommen op de vijftig meter schoolslag kortebaan (24’95”). Sakçi ging op de nationale kampioenschappen in Gaziantep als eerste zwemmer ooit onder de 25 seconden in een 25-meterbad. Op het WK eerder deze maand werd hij nog gediskwalificeerd.

Met zijn tijd verplettert Sakçi het vorige wereldrecord dat twaalf jaar op de tabellen stond. De Zuid-Afrikaan Cameron van der Burgh zwom in 2009 de snelste 50 meter kortebaan ooit in 25’25”.

In november evenaarde de Wit-Rus Ilja Sjimanovitsj het oude wereldrecord al op het EK kortebaan in Kazan.

Sakçi zwom op 20 december op het EK kortebaan in Abu Dhabi met 25’52” de snelste tijd in de halve finales, maar werd gediskwalificeerd op basis van de beelden gemaakt door de onderwatercamera’s. Allicht had hij toen een verboden beenbeweging gemaakt bij het keerpunt of de finish. (vdm)