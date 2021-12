Dit zijn de mooiste fotolocaties in Limburg volgens boek: “Ze laten hun eten koud worden voor een kiekje”

Het boek ‘Smile Safari’, nu in de winkels, bundelt de mooiste fotolocaties voor je Instagramfeed in België: waaronder heel wat Limburgse snoepjes. Maar zijn die wel blij met horden Instagrammers? En kan je er zomaar foto’s maken of filmen? “Zware gitaren op een begraafplaats, dat bleek niet zo’n goed idee.”

Dit zijn de leukste Limburgse locaties uit het boek:

1. Het mierzoete poppenhuisje van Cantine Clementine in Hasselt

© Cantine Clementine

Cantine Clementine is een Hasselts taartenhuisje in alle tinten roze. Roze, omdat je daar volgens uitbaters Karolien Vanoppen en Jolien Seynaeve alleen maar vrolijk van kan worden. Het mierzoete poppenhuis bestaat nog maar sinds de zomer, maar wordt door voorbijgangers gretig gefotografeerd, net als het interieur. “Soms wandelen mensen zomaar binnen voor een kiekje, zonder te consumeren”, zegt Karolien. “Dat vinden we een beetje vreemd, al krijgt wie het vriendelijk vraagt zeker geen neen.”

Niks bestellen is dus geen probleem voor de vlijtige taartenbaksters, maar wel zonde voor je Instagramfeed. De lemon cream pie en de cupcakes met mascarpone en madeliefjes zijn naast smaakbommen ook doeltreffende like-kanonnen. “We kijken met de regelmaat van de klok geamuseerd toe naar hoe onze lekkernijen eerst uitgebreid gefotografeerd worden. Het stuk ovenverse appelcake of de warm opgediende brownie met Oreo is negen van de tien keer al koud als het wordt opgepeuzeld. Geen issue voor ons, zolang alles maar tot de laatste kruimel smaakt. We willen natuurlijk vooral dat iedereen onze baksels graag lust.”

Van de Clementientjes, zoals de zaakvoerders zich noemen, mag je hun stroperige suikerdroom dus naar hartenlust delen met je volgers. “Een mega-uitgebreide fotoshoot in onze roze keet ligt dan weer moeilijker, omdat de ruimte klein is en we niet meer dan een paar uur bak- en smultijd kunnen missen. Voor de gevel kan het dan weer wel: JBC shootte hier recent nog een deel van hun nieuwe collectie.”

Tip van de redactie: trek je snoezigste outfit aan als je zelf een keertje langskomt, paars- en blauwtinten vormen een mooi contrast met de setting.

Cantine Clementine, Maastrichterstraat 80, 3500 Hasselt.

2. LabOvo: de meest gefotografeerde plek in Labiomista in Genk

© Lize D’Haese

En of de betonnen waves van Koen Vanmechelen - LabOvo in officiële kunsttaal - veel beeldliefhebbers trekken. Het lichtgrijze paviljoen dat oprijst middenin het Cosmopolitan Culture Park is een gewelfde oase voor vormgevers, architecten en fotografen en werd ontworpen door Van Belle en Medina”, legt communicatiemanager Hanna Simons uit. “Het paviljoen maakt deel uit van LABIOMISTA, een evoluerend kunstwerk over de mix van het leven.” Als je het bijzondere spel tussen de gebogen betonstructuur en de blauwe lucht wilt vastleggen op beeld, moet je een kaartje kopen. Gelukkig is een bezoek aan Labiomista hoegenaamd geen straf: Vanmechelen, ook wel bekend als de kippenkunstenaar, vond de voormalige Zoo van Zwartberg de ideale plek om onderzoek te doen naar de evolutie van het leven op de fundamenten van het mijnverleden. Met de voormalige directeurswoning, een dierenverzameling in het groen en een resem artistieke bouwwerken komt geen enkele Instagrammer van een koude kermis thuis. “Al is LabOvo, met haar prachtig uitzicht op het compartiment van de struisvogels en dromedarissen, bij uitstek een van de meest gefotografeerde plekken op onze site”, vervolgt Hanna. “Omdat we de integriteit van het kunstwerk erg voornaam vinden, zijn commerciële fotoshoots niet toegelaten. Inspirerende kiekjes om je socials te doen knallen, mogen dan weer wel. Het is ons doel om mensen te verrassen. Of je de herinnering met je geheugen of een fototoestel capteert, mag je zelf kiezen.”

Labiomista, Marcel Habetslaan 50, 3600 Genk.

3. Wit sculptuur Memento op begraafplaats Borgloon: “Heavy metal staan we niet meer toe”

© Janne Alers en Joeri Swerts, Headshot

Vergeet het doorkijkkerkje in Borgloon, originele foto’s maak je aan het beeldhouwwerk Momento in diezelfde stad. Het sculptuur in wit staal op de centrale begraafplaats is nog geen alom bekende Instagramlocatie, maar heeft volgens het boek ‘Smile Safari’ alle troeven in huis om je volgers in een mum van tijd te doen wegdromen. Kunstenaar Wesley Meuris plantte de installatie helemaal achteraan op het kerkhof, midden in het glooiende landschap. “Als je je aan de binnenkant van de gebogen wanden bevindt, beland je vanzelf in een mijmering”, vertelt Renaat Roekaers, cultuurbeleidscoördinator van Borgloon.

“De rustplaats is vrij toegankelijk, en dat zeven op zeven. Een niet-commerciële fotoreportage maken is toegelaten - let zeker op de lucht die je mooi in een cirkel gekadreerd ziet - maar moet wel sereen verlopen.” Dat ging in 2013 wel even anders: in tegenstelling tot influencers hadden hardrockers de parel toen wel al ontdekt. “Alex Agnew trok met zijn heavy metalband Diablo Blvd door onze stad, om er op verschillende plaatsen beelden te maken voor zijn nieuwe videoclip”, gaat Renaat verder. “Na afloop concludeerden we dat zware elektrische gitaren en een kunstwerk op een begraafplaats geen gelukkige combinatie zijn. Vandaag komen enkel artistieke projecten met een sterk verhaal in aanmerking voor uitgebreide film- en fotosessies.” Tot frustratie van de stad hielden niet alle rockers zich de voorbije jaren aan de regels. Hier en daar duikt er nog altijd een “illegale” videoclip op van ruige metaljongens, die de mosterd bij hun held Alex hebben gehaald...

Memento, Lambertusstraat 111, 3840 Borgloon.

Nog meer verrassende Limburgse plekjes uit het boek ‘Smile Safari’

- De indrukwekkende gevel van de oude Chocoladefabriek in Tongeren (Neremstraat 240).

- De roze gangen en kleedkamers van de nieuwe Stedelijke Sporthal in Genk (Emiel Van Dorenlaan 144).

De sporthal in Genk kleurt roze. — © Marc Scheepers

- De abstracte vormen van het kunstwerk In Memoriam in het Tongerse Pliniuspark (Fonteindreef 8).

