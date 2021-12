Deze jurk van Maje verovert de harten en kleerkast van jonge royals

Prinses Eléonore (links) in het jurkje van Maje.

Prinses Eléonore, haar Nederlandse collega Alexia...het zijn maar een paar jonge vrouwen die vielen voor een middellange jurk van het Franse Maje. Zo droeg prinses Eléonore de jurk tijdens het recente kerstconcert in de Troonzaal van het Koninklijk Paleis in Brussel, Alexia droeg een groen exemplaar in mei.

Onze eigen prinses Eléonore woonde vorige week net als de rest van haar familie het traditionele kerstconcert bij in het Koninklijk Paleis. Hoewel vooral haar oudere zus, kroonprinses Elisabeth, met de aandacht ging lopen in een met kristallen bezette jurk van Dries Van Noten, ging ook de outfit van de jongste prinses over te tongen.

Eléonore koos namelijk voor een blauwe jurk van Maje, het Franse label van Judith Milgrom dat bijzonder populair is bij hippe jonge vrouwen.

Eerder dit jaar liet ook de Nederlandse prinses Alexia zich verleiden door de jurk. Zij was samen met haar gezin aanwezig bij het Koninklijk Theater Carré, waar haar koningin Maxima vijftig kaarsjes mocht uitblazen. In tegenstelling tot Eléonore koos de Nederlandse voor een meer groene tint. Een foto die toen werd getrokken siert nu de kerstkaart die de Nederlandse koninklijke familie vorige week uitstuurde.

De jurk - met de naam Ruffini - was tot voor kort te koop bij onder meer de Bijenkorf voor 355 euro. Tot voor kort want intussen is de koninklijke outfit uitverkocht.