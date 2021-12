Genkse geschiedenis in The-Gallery

Een tentoonstelling bezoeken mag met de huidige coronaregels nog. Zo kan je tot zondag 10 januari terecht in The-Gallery, Molenstraat 7, voor een tentoonstelling over de naoorlogse politieke geschiedenis van Genk, onder de titel ‘Omdat mensen belangrijk zijn’.

Op veertien grote panelen toont fotograaf-vormgever Paul Schepers een aantal gebeurtenissen van 1946 tot nu en schetst daarmee de ontwikkeling van de gemeente die stad werd. Daarvoor gebruikt hij (foto)grafisch materiaal dat verzameld werd voor het boek over 75 jaar christendemocratie in Genk, ‘Omdat mensen belangrijk zijn’.

De collages zijn aangebracht op authentieke verkiezingspanelen en de achtergrond wordt gevormd door gigantische reproducties van prentkaarten en foto’s, ter beschikking gesteld door de heemkring. Het geheel wordt ondersteund door een korte audio-visual. De zesjaarlijkse verkiezingen worden in beeld gebracht en uiteraard is de rode lijn in het verhaal de evolutie van de mijnwerkersgemeente naar de stad van vandaag, zonder mijnen en zonder Ford, maar nog even veerkrachtig, zelfs tijdens een pandemie.

Alles is coronaproof georganiseerd. Er was geen officiële opening, maar tijdens de eerste dagen mocht de tentoonstelling telkens zo’n veertigtal bezoekers ontvangen. De tentoonstelling is open tot en met zondag 10 januari behalve op nieuwjaarsdag, dagelijks van 13 tot 18 uur, op donderdag kan je er al om 10 uur binnen.