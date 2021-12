Phoenix verliest nipt van Memphis, Harden loodst Nets naar winst

De Phoenix Suns hebben maandag in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA thuis van de Memphis Grizzlies verloren met 113-114. De Brooklyn Nets wonnen voor de zesde keer in zeven wedstrijden tegen de Los Angeles Clippers (124-108).

Phoenix, dat onder meer aantrad zonder Deandre Ayton (corona-isolatie), moest tijdens het duel achtervolgen maar leek in het slot op en over de Grizzlies te gaan, onder leiding van Devin Booker, goed voor dertig punten. Maar Memphis haalde het uiteindelijk via de 33 punten van Ja Morant en 32 eenheden van Desmond Bane. De Suns staan in de Western Conference op de tweede plaats met 26 zeges tegen zeven nederlagen, achter koploper Golden State Warriors (27/6). Memphis (21/14) volgt als vierde.

De Brooklyn Nets konden in hun zege tegen de Los Angeles Clippers rekenen op James Harden, goed voor 39 punten en vijftien assists. Marcus Morris Sr. speelde zich met 24 punten in de kijker bij de Clippers. Brooklyn (23/9) prijkt in de Eastern Conference aan kop.

Runner-up in het oosten Chicago (21/10) domineerde in Atlanta (130-118), onder meer dankzij DeMar DeRozan (35 punten) en Zach LaVine (30 punten). (belga)