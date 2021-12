VS versoepelt quarantaineregels net nu omikron de cijfers de hoogte doet inschieten: “Geen tien maar vijf dagen isolatie”

In de Verenigde Staten zijn de quarantainemaatregelen voor wie besmet raakt met het coronavirus, versoepeld. Wie positief test, moet niet langer tien maar slechts vijf dagen in isolatie. Dat heeft de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC aangekondigd. Ook voor wie al een boosterprik kreeg, gelden voortaan andere regels.

Eline VandeGehuchte Bron : The New York Times

Terwijl de omicronvariant oprukt en het dagelijkse aantal besmettingen - net zoals in veel andere landen - de hoogte inschiet, besliste de Amerikaanse Gezondheidsdienst om de regels rond isolatie te versoepelen. De duurtijd is gehalveerd: wie positief test op het coronavirus en geen enkel ziektesymptoom vertoont, mag na vijf dagen naar buiten. Een opvallende kentering.

“De omikronvariant verspreidt zich snel en heeft het potentieel om alle facetten van onze samenleving te beïnvloeden”, zei dokter Rochelle Walensky, directeur van het Centers for Disease Control and Prevention. “Deze aanpassing zorgt ervoor dat mensen hun dagelijkse leven toch veilig kunnen voortzetten.”

Personeel valt uit

Omikron doet de ziekenhuiscijfers minder snel stijgen, toch is de druk bijzonder hoog. Deels ook door de hoge uitval onder het zorgpersoneel. Eerder al wilde de New Yorkse gouverneur daarom sleutelen aan de verplichte isolatieduur voor wie een essentieel beroep uitoefent. Zo zou het zorgpersoneel al na vijf dagen weer aan het werk kunnen. Nu volgt dus ook het CDC die redenering, “omdat mensen de eerste twee à drie dagen het meest besmettelijk zijn”.

Het vroegtijdig opheffen van de isolatie is wel verbonden aan bepaalde voorwaarden: de besmette persoon mag geen koorts of een ander ziektesymptoom vertonen en draagt idealiter nog een mondmasker. Ook voor wie al een booster tegen het coronavirus heeft gekregen, kwam er een versoepeling: na een hoogrisicocontact is quarantaine niet meer nodig, maar het dragen van een mondmasker moet wel nog tien dagen.

© ZUMA Press

De wijdverspreide omikronvariant zorgt ook voor uitval in andere sectoren. Volgens trackingwebsite Flightaware moesten luchtvaartmaatschappijen al meer dan 2.100 vluchten schrappen omdat piloten, stewardessen en ander personeel zich ziek meldt of in quarantaine moest na blootstelling aan corona. Onder de maatschappijen met grote problemen zijn onder andere Lufthansa, Delta Air Lines en United Airlines.

“Het inkorten van de isolatie bij essentiële beroepen is dan het overwegen waard”, zei biostatisticus Geert Molenberghs eerder. Bij delta was dit volgens de professor geen optie. Door de langdurige besmettelijkheid werden de quarantaineregels juist verlengd. “Maar bij omikron is er meer vaart. Voor een individu is een besmetting sneller voorbij.”