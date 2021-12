Eli Iserbyt triest bij foto die hem normaal gelukkig maakt: “Overheid, leer leven met Covid”

Eli Iserbyt legde in de Superprestige in Heusden-Zolder beslag op de derde plaats, na Wout van Aert en Tom Pidcock. Het was de tweede cross zonder publiek en dat maakte Iserbyt triest. Hij postte op Twitter een beeld dat zijn gevoel vat.

De enthousiaste blik van een jongen die Iserbyt ziet voorbij rijden. Het werpt ons anderhalve week terug in de tijd, toen publiek nog toegelaten was bij veldritten. Alleen is de jongen nu een stiekeme toeschouwer, die van een spleet tussen twee doeken gebruik maakt om een glimp op de vangen van de crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Deze foto maakt me gelukkig… in een normale wereld”, schrijft Iserbyt op Twitter. “Vandaag maakt hij me in vele opzichten triest. Covid startte in ‘19. Het is hier in ‘21 en het zal hier de komende jaren ook zijn. Alstublieft, overheid, zet stappen in leven met Covid en denk niet dat je het probleem kunt oplossen door onze vrijheid te beperken.”