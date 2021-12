Ceciliakoor Gerdingen zingt kerstliederen in de kerk

De leden van het Ceciliakoor waren terug van de partij. Ze waren nog maar juist begonnen met de repetities voor Kerstmis en het mocht enkele weken later al niet meer omwille van de coronamaatregelen. Om diverse redenen was het koor bijgevolg niet voltallig. Het programma voor de kerstviering werd aangepast. Ze schakelden over naar een kerstviering met gekende traditionele kerstliederen. Er waren blaadjes met liedteksten voorzien waardoor gelovigen konden meezingen. Een aantal koorleden zaten op het doksaal al te wachten om weer te mogen zingen. Na de kerstviering klonk algemeen: "Dit was écht Kerstmis".