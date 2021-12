Thibaut Courtois eet steak in bladgoud van 1.000 euro bij beroemde Turkse chef Salt Bae

Thibaut Courtois geniet momenteel van vakantie in Dubai en dus mocht een bezoekje aan het Nusr-Et Steakhouse van de beroemde Turkse beenhouwer-chef Nusret Gökçe niet ontbreken. Gökçe werd een internetfenomeen door op theatrale wijze vlees te versnijden en te zouten: hij strooit het zout met gebogen pols via de onderarm over het vlees. U heeft het ongetwijfeld al eens zien passeren op Facebook, Instagram, You Tube of een of andere meme. Intussen heeft hij meerdere vestigingen, maar die in het Four Seasons Hotel in Dubai spreekt het meest tot de verbeelding.

Thibaut Courtois mocht het vlees zouten op de wijze van de chef. — © Instagram Thibaut Courtois.

Door zijn populariteit schuiven beroemdheden uit de hele wereld aan om bij “Salt Bae” te gaan eten: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mo Salah, David Beckham, Leonardo Di Caprio, Naomi Campbell, Snoop Dogg en noem maar op.

Het vlees is zout bij Nusr-Et, de rekening gepeperd. In oktober van dit jaar haalde een rekening van een gezelschap van vier in een vestiging in Londen het nieuws. Een van de gerechten die het viertal bestelde, was de tomahawk-steak verpakt in bladgoud die ook Courtois liet aanrukken, kostprijs 850 pond of zo’n 1.000 euro. De eindafrekening van het etentje met een fles Dom Pérignon Rosé en drie flessen Château Pétrus was 37.023 pond of bijna 44.000 euro.

Courtois bestelde een tomahawk-steak in bladgoud, kostprijs: zo’n 1.000 euro. — © Instagram Thibaut Courtois

Zoals het past als beroemdheden te gast zijn, kwam “Salt Bae” het vlees hoogstpersoonlijk aan tafel bij Thibaut Courtois en zijn vriendin Mishel Gerzig versnijden. Courtois mocht het vlees zouten en kreeg een stukje tomahawk gevoerd door de Turkse chef. Daarna gingen ze op de foto.