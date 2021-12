Kim Huybrechts schiet met scherp op wereldkampioen na thriller op WK darts: “Hij is een cheat, zoals ze zeggen”

LEES OOK. Kim Huybrechts mist stunt in dé dartsmatch van 2021: Gerwyn Price wint fantastische thriller op WK

“Ik ben heel teleurgesteld”, aldus Huybrechts na de partij in Londen. “Ik had moeten winnen, heel simpel. Ik kan niet veel meer zeggen. Dit doet pijn. Het was niet goed. De tiebreaks op zijn worp waren een drama. Ik mis 21 pijlen of meer op een dubbel. Geen fijn gevoel. Dat ik een topwedstrijd speel? Ja, wat ben ik daarmee? Hij gaat door, ik niet. Je bent er niets mee. Het doet pijn, pijn. Ik slaap normaal goed, maar dit is een hele zure.”

In de beslissende zevende set kwam het tot een akkefietje tussen Huybrechts en Price, die enkele woorden met elkaar wisselden.

“Hij schreeuwt gewoon constant”, foetert ‘The Hurricane’. “Ik doe dat ook, maar hij doet dat als hij naast mij loopt. Net wanneer ik wil aanleggen om te werpen. Soit, het maakt niet uit, dat is gewoon hoe hij het doet. Ik wil me er nu niet te veel over uitspreken net na de wedstrijd, maar hij is gewoon vervelend op een podium. Dit kan je niet doen. Als hij zo wil winnen, is dat goed voor hem. Zoals de Engelsen zeggen: He’s a cheat. Maar hij doet het graag. Of het lastig is om dan de focus te bewaren? Heel lastig. Ik vind het niet erg als iemand roept of juicht, maar niet naast mij. En dat is wat hij deed.”

“Hij gaf gas en ik gaf tegengas”, reageerde Price op het akkefietje. “Het publiek was pittig en Kim ook, maar dit hoort nu eenmaal bij dit soort wedstrijden. Als ik deze verloren had, was ik ook niet gelukkig geweest. Hij probeerde soms mijn worp te verstoren door naast mij te staan, dus pakte ik hem terug. Ik zei tegen hem: En nu staat het weer gelijk. Als je goed genoeg bent om uit te delen, moet je ook goed genoeg zijn om te incasseren.”

