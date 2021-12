Toegelaten CO2-concentratie op drukke trams en bussen regelmatig overschreden

De initiatiefnemers namen eind november-begin december 46 keer de trein, tram, metro of bus in Brussel, Antwerpen, Hasselt en Diest, telkens tijdens de spitsuren voor en na school/het werk. “De veilige grens bij CO2-metingen wordt gelegd op 900 ppm”, aldus Marianne Stranger van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). “Eigenlijk is de boodschap zo laag mogelijk natuurlijk, zo dicht mogelijk bij de buitenconcentratie die ongeveer 450 ppm bedraagt.”

Van de elf treinritjes werd die drempel slechts op twee ritten overschreden. Eén keer werd een waarde van 998 ppm bereikt, een andere keer werd tot 1.008 ppm gemeten. Op alle andere ritten schommelden de waarden tussen de 413 en 842 ppm.

Op de metro’s en trams in Brussel en Antwerpen gaf de CO2-meter op 23 ritten liefst 12 ritten een waarde boven de 900 ppm aan. Vooral in Brussel was het CO2-gehalte vaak te hoog: tien van de veertien keer werd daar de drempel overschreden en twee keer werd een waarde van boven 1.200 ppm bereikt. In Antwerpen kwam de CO2-meter maar in twee van de negen ritjes boven de 900 ppm uit. Op één rit werd wel een recordwaarde van 1.691 ppm gemeten in een overvolle tram waar de ramen dicht bleven en besloegen.

Van de twaalf busritten vaak vlak na school met volle bussen werd zeven keer de drempel van 900 ppm overschreden. Vijf momenten gaven zelfs een waarde van boven de 1.100 ppm aan, met uitschieters van 1.451, 1.525 en 1.643 ppm.

“Het is cruciaal dat de ramen van bussen en trams openstaan. In koudere periodes is dat niet evident”, reageert Karen Van der Sypen, woordvoerster van De Lijn. Ze benadrukt het belang van het ventileren. “Onze chauffeurs zien hier voor de start van hun dienst en tijdens pauzes op toe, maar ze kunnen niet om de haverklap controleren.”