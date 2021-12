Ben Weyts investeert 200.000 euro in wetenschappelijk onderzoek naar dodelijke kattenziekte

FIP is een soort coronavirus dat bij katten een buikvliesontsteking veroorzaakt en vooral voorkomt op plaatsen waar katten met elkaar samenleven, zoals dierenasielen, kwekerijen en gezinswoningen met meerdere huisdieren. Een besmetting kan leiden tot diarree, koorts en uiteindelijk overlijden.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) gaat nu 200.000 euro investeren in het onderzoek naar FIP. Het geld gaat naar het laboratorium voor virologie aan de faculteit dierengeneeskunde van de UGent, onder leiding van professor Hans Nauwynck. Dat lab zal twee jaar lang onderzoeken welke varianten van FIP in Vlaanderen circuleren, welke mutaties het virus in de hand werken en welke maatregelen het meest geschikt zijn om de verspreiding terug te dringen. Er worden ook dierenasielen, kwekers en particulieren betrokken bij het onderzoek. De Gentse universiteit pompt eveneens 200.000 euro in het project.

“We nemen in Vlaanderen het voortouw inzake dierenwelzijn, ook op wetenschappelijk gebied”, zegt minister Weyts. “Het laboratorium van professor Nauwynck is wereldtop. Als er ergens mensen zijn die de verspreiding van deze dodelijke kattenziekte een halt kunnen toeroepen, dan zijn zij het wel.”